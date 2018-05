Miguel Herrera ve partido a muerte ante Pumas

Previo al partido de ida ante Pumas por los Cuartos de Final del Clausura 2018, el "Piojo" advirtió que su equipo buscará lastimar a los felinos en CU, con todo y los regresos de Jérémy Ménez y Cecilio Domínguez, quienes saldrán de inicio ante los universitarios.



"Eso es historia, son estadísticas, nosotros mañana vamos a salir con la idea de que es un partido a muerte, no vamos a pensar en otra cosa, concentrados a ello y enfocados en sacar el resultado.



"Es importante marcar de visitante porque te da un plus, más ahora que la posición en la tabla no te sirve de nada. Sí vamos a ser un equipo consciente de que si se puede anotar de visitante, lo vamos a hacer", dijo Herrera en el Nido de Coapa.



Pese a que todavía no pierde un partido ante Pumas cuando dirige a la Águilas, Herrera no ve a su escuadra como la favorita en la serie, pues aceptó que los auriazules también ganaron protagonismo.



"Pumas está jugando bien, han mejorado, están haciendo bien las cosas y tiene a uno de los goleadores del torneo, en Nico (Castillo). Pumas se ha convertido en un equipo sólido en el cierre".



Para el duelo de mañana, América saldrá con el siguiente once: Agustín Marchesín; Paul Aguilar, Edson Álvarez, Bruno Valdez, Carlos Vargas; Guido Rodríguez, Matheus Uribe; Renato Ibarra, Cecilio Domínguez, Jérémy Ménez y Oribe Peralta.



Por último, El "Piojo" confirmó que las Águilas arribarán al Estadio Olímpico Universitario en su autobús, y no en camionetas blindadas.



"Hemos entendido todos qué es un Clásico apasionante, importante, y sobre todo lo ha entendido la afición, que es muy bonito ver llegar a los equipos en su autobús como cualquier otro", sentenció.