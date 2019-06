Miguel Herrera ve a Edson Álvarez lejos del América

CIUDAD DE MÉXICO.

A nada de arrancar la pretemporada rumbo al Apertura 2019, en el América ya toman precauciones en caso de más bajas. La próxima podría ser la del defensa Edson Álvarez. "La verdad sí lo veo lejos (de seguir en América), ha llamado la atención a mucha gente en Europa", señaló el técnico azulcrema Miguel Herrera en referencia al interés de los clubes holandeses Ajax y PSV.

"Mientras no salga, yo lo sigo considerando en el club, es un jugador que es atractivo por su edad, por lo que está jugando, por el momento que atraviesa", resaltó el timonel águila. En el caso de Jéremy Ménez, que no tuvo suficiente actividad en el Clausura 2019, a pesar de recuperarse de una lesión, Miguel indicó que "tiene seis meses más de contrato, es parte del club.

"Depende de él en hacer una buena pretemporada, luego la gente jode de que no lo pongo, de que no juega, desafortunadamente no estaba en ritmo, sus lesiones, no porque no quisiera, no pudo tomar el ritmo que necesitábamos, desafortunadamente se lesiona en una pretemporada y viene ese trajín de un año, reitero, tiene contrato y pertenece al América y lo tomaré en cuenta".

Asimismo, Miguel aseguró estar tranquilo ante la mirada de otros equipos sobre sus pilares, como lo son Guido Rodríguez y hasta Mateus Uribe.

"No me preocupa, me deja tranquilo de que tengo un gran equipo y que son observados por varios lados... Henry Martín estaba en ese proceso, se da su renovación, para bien de su tranquilidad y la nuestra", atizó.

Finalmente, el "Piojo" explicó las condiciones físicas del colombiano Nicolás Benedetti, quien hizo el viaje a Cancún, Quintana Roo, al igual que Jorge Sánchez, quien sufrió una lesión durante su concentración con la Selección Mexicana, previo al inicio de la Copa Oro.

"Jorge tiene ahorita vacaciones, se le dio 10 días, esperaremos a que se recupere bien, es un golpe muy fuerte y el domingo estará llegando a Cancún para ser evaluado, simplemente reposar... (Benedetti) va con alta médica, aunque no al 100 por ciento, pero con opciones de hacer trabajo, estando allá le harán una radiografía", concluyó.