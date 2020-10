Miguel Herrera satisfecho por los números del América en los Clásicos

CIUDAD DE MÉXICO

"El equipo hace un buen trabajo en los tres partidos. Hoy me gustó mucho más allá de las ausencias. Queríamos sacar nueve, sacamos cinco, estamos entre los cuatro primeros y hay que mantenernos en ese lugar".

Hubo muchos jugadores claves que hicieron falta, pero no hay queja: "La defensa me deja contento, los jugadores que no juegan en esa posición, respondieron: Cáceres y el Hueso no juegan de centrales y actuaron bien; Ramón jugó por la derecha. Quizá debimos tener menos distracciones. Fuimos a ganar el partido, pero no lo logramos".

No hay queja por Henry Martín y su juego a media semana con Selección: "A Martín no le pesó el juego de media semana. No tuvo la mira derecha, al final lo noté cansado pero es normal".

El receso en Fecha FIFA lo aprovechará para recuperar a la gente: "Díaz, Cáceres, Emanuel ojalá puedan llegar listos; Paul tiene un esguince fuerte, pero espero que puedan ir trabajando. Jugamos de este lunes en quince y espero recuperarlos muy bien a todos".