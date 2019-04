Miguel Herrera: No sé contra quien jugaremos, nosotros ganamos todo

Cd. Juárez, México.

Debido a que el equipo del América ha demostrado dominio en el futbol mexicano con la obtención de la Liga MX en diciembre pasado, y ahora con la coronación en la Copa MX, el técnico Miguel Herrera se pregunta ¿contra quién jugarán?



Atendiendo a los medios de comunicación cómo podía mientras también se acercaba a la grada donde había más americanistas en el estadio Olímpico Benito Juárez, el estratega azulcrema manifestó su emoción por el campeonato.



"Le comentaba a (Enrique) Bonilla que vamos a luchar por ganar la que sigue, pero tendrá que ser un interescuadras porque ¿contra quién vamos a jugar si ganamos todo?", destacó un fascinado Herrera.



El estratega azulcrema se dijo contento por haber alcanzado el objetivo.



"Estoy contento, sí, se consiguió el objetivo, pero tenemos que seguir ganando, estar a la altura de las competiciones, queremos la liga para llegar a hacer historia".



Reconoció que la Final de esta noche en Copa MX no le gustó mucho, pero el cometido era ganar y al final se consiguió con el penal anotado por Emanuel Aguilera frente a FC Juárez.



"Sí, era el título que faltaba. Los muchachos hicieron un gran trabajo. No iba a ser un partido fácil. El viento al final bajó un poco. El equipo mostró deseo. No me gustó mucho, pero hay que ser certeros. A veces no hace falta ser espectacular, sino certeros. Había que ganar".