Miguel Herrera no busca revancha ante América

"No, ¿revancha por qué?, no es que haya ocurrido algo con América, al contrario, fue más de que mis muchachos hagan las cosas bien, en este ascenso de cara al cierre del torneo y sumemos puntos. No busco revancha, el América no me hizo nada, al contrario, vivimos cosas, simplemente vamos a jugar contra el ex equipo", explicó Herrera.

Con Tigres colocados en el tercer puesto de la tabla general, el estratega busca seguir explotando la mejor versión del equipo y frente al que representa el rival más difícil en la campaña.

"El significado es ir a buscar puntos, que el equipo haga bien las cosas. Nos enfrentamos al mejor equipo del torneo en este momento y si queremos mantenernos en zona de clasificación directa tenemos que sacar los puntos y vamos con la idea de ganar", mencionó Herrera.

Sobre el América de Santiago Solari, el "Piojo" evitó dar su opinión y apuntó que está enfocado en lo que pase dentro de Tigres.

"No me tiene que gustar a mí, le tiene que gustar a su afición, a sus directivos, a mí me tiene que gustar cómo juega Tigres y me está gustando cada día más como funcionan los muchachos. Me interesa y me gusta que mi equipo haga bien las cosas y al rival los analizo, los estudio, los desgloso para que los muchachos tengan más posibilidad de ganarles", señaló.