Miguel Herrera acepta que el equipo está golpeado

Miguel Herrera, DT de las Águilas, aceptó que su equipo está mermado luego de caer 4-1 ante los Guerreros en el partido de ida de las Semifinales.



"Estamos golpeados, pero tenemos que levantarnos porque esto todavía no se acaba, faltan 90 minutos y trataremos de hacer lo imposible. Vamos a salir a darlo todo, no funciona si no damos todo.



"Me ilusiona que el equipo todavía tiene 90 minutos, no está acabado esto. El equipo está consciente de que tenemos que matarnos el domingo", explicó Herrera tras el arribo de las Águilas a la Ciudad de México.



América necesita marcar tres goles el próximo domingo para acceder a la Final, detalle que no le genera ni mayor, ni menor presión a Herrera.



"Desafortunadamente, ayer que revisaba el partido, tan mala suerte no pudimos tener, todo se conjugó en un partido, fallas que tuvimos arriba y los aciertos que ellos tuvieron, fueron contundentes.



"Vamos a entregarnos a muerte. En la vida quién dijo que esto era fácil, si fuera fácil me siento a leer el periódico o a rascarme la panza. La presión es diaria", sentenció El "Piojo".