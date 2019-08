Migrantes llaman a la unidad para enfrentar discriminación y xenofobia

México, 5 Ago.- Integrantes de la Coalición Binacional vs Trump y migrantes reclamaron por la muerte de siete mexicanos en un centro comercial en Texas y llamaron a la unidad entre mexicanos y latinos para concretar un verdadero combate a la discriminación, la xenofobia y los discursos de odio.

En entrevista con Notimex, María García, integrante de dicha coalición, llamó en particular a los mexicanos que tienen familiares o conocidos en Estados Unidos a sumarse a las acciones de solidaridad para clamar por justicia.

La activista manifestó su inquietud por la apatía que muchas veces muestran muchos mexicanos ante problemas que deberían preocuparles, sin embargo, como los ven tan lejos no los consideran suyos, por lo que les cuesta dimensionar la magnitud de lo que implica el rechazo a los mexicanos.

Y para muestra, bastaría con la manifestación que hicieron frente a la embajada de Estados Unidos este lunes, ya que apenas eran 10 personas. "En efecto, el llamado fue muy repentino y hoy es lunes, y muchos están trabajando, pero debería haber una mayor manifestación de solidaridad", advirtió.

Al compartir su experiencia durante su estancia en Estados Unidos como migrante, Ángel Villegas reveló a Notimex que a 42 años de laborar en el vecino país del norte, el problema de la discriminación a los hispanohablantes es siempre muy marcado.

"A uno como hispano no lo valoran de la misma forma que al blanco. Al blanco siempre tienes que demostrarle que eres igual o mejor para que te acepte, o de lo contrario simplemente no te valorará ni te respetará", señaló.

Detalló que como técnico industrial así ha sido siempre en sus empleos, donde ha tenido que demostrar más conocimiento y trabajar extra y hacer constantes méritos para ser respetado "y muchas veces ni así".

"He sido corrido de compañías en donde mi despido ha sido ilegal, porque ha influido el factor discriminación. Pero demostrar la discriminación resulta difícil, además de que son pocos los abogados que se interesan por defender a un mexicano", comentó.

Explicó que en estos momentos tiene una demanda contra una compañía de la que fue despedido, y que por fortuna consiguió un abogado que le diera seguimiento a su caso; consideró que la única manera de hacer frente a esta situación es mostrando solidaridad con los demás.

Cuestionó la visión cerrada que muchos suelen tener en la unión Americana. "Muchos ni siquiera tienen en cuenta de que gran parte de Estados Unidos formó parte del territorio mexicano", pero, en gran medida, la ignorancia les impide ver que todos vivimos en el mismo territorio americano.

A su vez, Bertha Alderete, quien también ha trabajado constantemente en Chicago, comparte que tristemente el mayor enemigo de un mexicano, "es otro mexicano", ya que muchos que han conseguido su residencia en la Unión Americana le voltean la espalda a sus connacionales.

Reconoció que de por sí es difícil trabajar para los migrantes en el vecino país del norte, pero recientemente se ha podido apreciar un marcado rechazo hacia los mexicanos.

"A veces a las afroamericanas las tienen trabajando en una mesa o en una sección y no las molestan, trabajen bien o mal, pero si se trata de mexicanas, nos truenan los dedos y hasta nos amenazan diciendo: y si les conviene, si no se me van de aquí".

Pero reconoció que los mayores desprecios y rechazos los ha tenido de mexicanos que ya viven y se nacionalizaron estadunidenses, como el caso de un agente que la amenazó con multarla con 300 dólares, "era mexicano, y lo mismo la supervisora que tuve. Jamás había conocido a una persona tan mala como ella, y era de Zacatecas".

Lo cierto es que tanto ella como Ángel coincidieron en que gran parte de este rechazo ha comenzado a aumentar sus tintes debido al marcado discurso de odio del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por lo anterior, expusieron que además de hacer un llamado a todos los latinos a mantener la unidad y evitar ellos mismos incurrir en discriminación con los suyos, también exhortan a las autoridades estadunidenses "a tener el mismo respeto con que tratan a sus ciudadanos, porque todos somos humanos", concluyó Ángel.