Migrantes esperan visas de trabajo

San Salvador.





Cargados de frustración se marcharon el lunes cientos de personas que buscaban llenar una solicitud para obtener una visa temporal de trabajo que El Salvador anunció que está negociando con Estados Unidos.

"Me voy desilusionada, mis sueños se rompieron. Hoy me levanté muy temprano, desperté a mi hija y le dije ´vamos a buscar la visa de trabajo para ir a Estados Unidos´, pero nos dijeron que no van a tomar datos, que nos van a llamar cuando ya esté el acuerdo", dijo a The Associated Press Dalia Palacios, de 30 años, quien había llegado hasta el Ministerio de Trabajo en San Salvador desde el municipio de Quezalpeque, unos 25 kilómetros al noreste.

Desde que el ministro de Trabajo Rolando Castro informó hace dos semanas que se negocia un convenio que permitiría que en un primer contingente unos 1.000 salvadoreños puedan viajar a Estados Unidos como trabajadores agrícolas miles de personas se han presentado en el ministerio y en sus oficinas regionales.

Pero por ahora sólo pueden completar sus datos para la llamada "Bolsa de Empleos" para obtener un trabajo en el país.