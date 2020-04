Migrantes en serio peligro de contagio

Laredo, Tx.

Diferentes organizaciones defensoras de los derechos civiles demandaron al gobierno federal y pidieron la liberación de inmigrantes detenidos en centros de detención, incluido uno en Laredo, al considerar que están expuestos a ser contagiados de Covid-19.

La organización the Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF) y Texas Civil Rights Project, además de la firma legal Garcia & Garcia Attorneys at Law, P.L.L.C. y el abogado Javier Maldonado, archivaron la demanda para exigir la liberación de inmigrantes detenidos en tres centros de detención del sur de Texas.

Los demandantes consideraron que debido a la emergencia por el Covid-19, algunos migrantes prisioneros son especialmente vulnerables para ser contagiados de este virus.

"Tenemos clientes que tienen serias condiciones de salud y sus vidas están en riesgo si se contagian de Covid-19", dijo Nina Perales, vicepresidente de MALDEF. Resaltó que los centros de detención constitucionalmente no deben exponer la salud de las personas para contraer serias enfermedades que pueden ocasionarles la muerte.

Los demandantes indicaron que las condiciones en algunos centros de detención no son las mejores para evitar que estos prisioneros se contagien porque no hay cuidados médicos, están hacinados y conviven con guardias que no portan cubre bocas ni guantes.

"Es imposible mantener la distancia social en los centros de detención, si se registran brotes del virus en estos lugares habrá un serio peligro para la comunidad entera, en zonas donde hay problemas con los recursos para enfrentar esta crisis", dijo Efrén Olivares, director del programa de justicia racial y económica del Proyecto Texas Civil Rights.

INCLUYEN A MEXICANO DE 62 AÑOS

En la demanda se incluye a un migrante de México de 62 años de edad, que tiene diabetes tipo 1 además de hipertensión, el que requiere de insulina y otros medicamentos. Esta persona está encerrada en un centro de detención del condado de Webb en Laredo.

También se incluye a un hombre de 78 años que es mexicano, tiene hipertensión y está recluido en Los Fresnos, Texas. También incluye a un aplicante de asilo nativo de Cuba que sufre de asma severo y se encuentra en el Centro de Detención de Rio Grande.

Actualmente hay 72 prisioneros en custodia federal que han dado positivos, además de 19 empleados de centros de detención.