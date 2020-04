Migrantes deportados resultan contagiados

Brownsville, Texas

Cuarenta y cuatro migrantes que llegaron a Guatemala el lunes --deportados en un vuelo desde Estados Unidos-- dieron el jueves positivo a COVID-19. Las autoridades guatemaltecas habían suspendido vuelos durante la Semana Santa por temor a contagios, pero el 13 de abril los renovaron.

Ese día llegaron dos vuelos de deportados, según el Instituto Guatemalteco de Migración: uno con 106 migrantes procedentes de El Paso y el otro con 76 desde Brownsville, ambos en Texas. Pasajeros de este último fueron los que resultaron contagiados, informó a The Associated Press un oficial de gobierno con conocimiento de la situación, pero que no está autorizado a dar información.

El mismo lunes, tres migrantes que presentaban tos y fiebre fueron separados tras su llegada a Guatemala y el Ministerio de Salud dijo que uno de ellos había resultado positivo. Tras la situación, se dispuso realizar la prueba de COVID-19 al resto de los pasajeros, informaron entonces las autoridades.

Desde el 13 de marzo, que se anunció el primer caso del nuevo coronavirus en Guatemala, el gobierno estadounidense ha deportado a más de 1,500 guatemaltecos, de los cuales al menos cinco se han infectado.

El martes el ministro de Salud, Hugo Monroy, reveló que en un vuelo procedente de Estados Unidos y que habría llegado al país el 26 de marzo habría más del 50% de los pasajeros infectados y que eso al parecer elevó los números de contagio en el país.

Carlos Sandoval, vocero presidencial, reiteró que la información oficial que se ha manejado hasta ahora en lo referente a los contagios de migrantes es la que ha difundido el presidente, es decir, cinco personas contagiadas.

El vocero explicó que tras consulta con el gobierno daría una postura oficial.

El jueves por la tarde, el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, confirmó a la AP que los vuelos de deportados volverán a suspenderse desde hoy sin especificar si la decisión obedece al contagio de migrantes. "Es temporal, estamos en esos detalles", dijo, y aclaró que no hay fecha para reanudarlos.

Guatemala registra 191 contagios, cinco fallecidos y 19 personas recuperadas.

Úrsula Roldan, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) de la Universidad Rafael Landívar, dijo a la AP que hay una fuerte presión del gobierno estadounidense hacia el de Guatemala por mantener la vigencia de los vuelos de deportados desde Estados Unidos. "Si antes le era un problema los migrantes, ahora les es triple problema. No los quieren", aseguró.

La experta en temas migratorios dijo que según autoridades guatemaltecas hay por lo menos 2.000 migrantes en fila para ser deportados y otros 2.000 que vendrán luego, "además de los que deportan de México", explicó.

Sobre la llegada de contagiados, Roldán dijo que el gobierno guatemalteco tendrá que invertir en albergues temporales porque es preferible que estén bien atendidos, recibiendo atención médica o guardando cuarentena allí, "a que vayan a sus casas con sus familias o sus comunidades".

"Si queremos contención, allí está el punto de contención".