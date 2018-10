Migrantes avanzan; lanza EU amenaza

NOTICIAS RELACIONADAS Exige a Honduras frenar caravana

Una caravana de más de dos mil migrantes hondureños detonó este martes una nueva crisis política y diplomática regional, luego de que el gobierno de Estados Unidos amenazó con suspender la ayuda financiera a Honduras y exigió a Guatemala detener la expedición que tiene como objetivo el territorio estadounidense.

La posibilidad de que Honduras detenga al grupo pareciera limitada debido a que los migrantes lograron cruzar el lunes hacia Guatemala sin realizar trámites migratorios.

"Estados Unidos ha informado de manera enérgica al presidente de Honduras que si la gran caravana de personas que se dirigen a Estados Unidos no es detenida y regresada a Honduras, no se dará más dinero o ayuda a Honduras, ¡con efecto inmediato!", advirtió Donald Trump en su cuenta de Twitter.

De concretarse la amenaza, Honduras perdería unos 69 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2018—2019, según datos oficiales.





We have today informed the countries of Honduras, Guatemala and El Salvador that if they allow their citizens, or others, to journey through their borders and up to the United States, with the intention of entering our country illegally, all payments made to them will STOP (END)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de octubre de 2018

En respuesta, Honduras instó a sus ciudadanos que van en la caravana "a desistir". En una declaración que emitió la tarde del martes, el gobierno les pidió "no poner en riesgo su vida ni la de sus hijos en una ruta de dolor y muerte, dominada por condiciones adversas como hambre, calor extremo, frío, fatiga, enfermedades y expuestos a ser víctimas de traficantes de personas, de órganos y redes de prostitución y narcotráfico.

Entre los caminantes se destacaba la silla de ruedas en la que se transporta Nery José Maldonado Tejada, de 29 años, quien perdió ambos pies en un accidente en 2015 en su primer intento por llegar a Estados Unidos, cuando fue atropellado por "La Bestia".

ESPERANZA. Un migrante que fue arrollado por ´´La Bestia´´ y un padre de familia con su hijo.