Migrantes abandonan albergues

Durante las últimas dos semanas, la cantidad de migrantes que atiende el albergue "Senda de Vida" de Reynosa, pasó de tener 150 personas a solo 95, como parte de un esquema de salidas voluntarias donde los extranjeros priorizan el salir a trabajar en lugar de aislarse, como lo marcan los protocolos contra el Covid-19.

Una vez que los migrantes deciden salir, quedan imposibilitados para regresar, al ser probables portadores del nuevo virus.

Por lo que su única opción es buscar un trabajo que le permita reunir dinero para alquilar un cuarto o vivienda, además de pagar los servicios básicos y alimentos.

"Nos da mucha tristeza lo que está pasando, ellos optan por salir, nosotros no los podemos detener, no tenemos a nadie contra su voluntad, comprendemos que tienen necesidades, aunque aquí en el albergue les damos comida y hospedaje, ellos requieren dinero para sus familias, desgraciadamente una vez que salen ya no pueden reingresar", mencionó Héctor Silva, titular del albergue.

SIGUE EN DECLIVE

De acuerdo a sus estadísticas, durante el primer trimestre de este año, antes de que iniciara la contingencia sanitaria, se atendían a un promedio de 350 personas, cantidad que disminuyó al 50 por ciento para finales de julio.

En la actualidad solo hay 95 migrantes en este albergue de Reynosa, en su mayoría originarios de África. "No podemos darles reingreso porque tenemos un protocolo de salud que seguir, si lo violamos, enfrentamos el riesgo de que nos clausuren, por lo mismo cuando es necesario ir a comprar alimento solo van ciertos miembros desinfectados y de los que no dependa familia".

Espera y zozobra

- La desesperación de los migrantes se incrementa al no existir una fecha para que el gobierno de Estados Unidos abra los procesos de solicitudes de asilo.

- La salida de los migrantes es notoria en las calles de esta frontera, donde suelen realizar algún trabajo ambulante o en los cruceros.