Migrante perdido lanza SOS desde el desierto

El joven de 19 años lleva 10 días perdido en el desierto de Chihuahua y las autoridades no lo localizan; en su última comunicación dijo que está vivo, pero cansado, y suplicó que por favor lo encuentren porque ya no puede más.

"Nosotros pensamos que de hoy al domingo son fundamentales para encontrarlo con vida. El Grupo Beta de Chihuahua se comunicó con la familia y ya ubicaron las coordenadas que él mandó, pero no lo encontraron. Desde antier no tenemos comunicación con él y estamos muy desesperados", declaró a EL UNIVERSAL la señora Silvia Reyes López, madre de Omar.

El pasado martes 2 de noviembre, el joven arribó a Ciudad Juárez y avisó a su familia, se internó con el grupo al desierto, pero en el camino los encontró la patrulla fronteriza, todos corrieron y se dispersaron entre sí. Al día siguiente algunos se reportaron sanos y salvos y lograron llegar a Estados Unidos, pero no Omar, sus amigos dicen que lo perdieron durante la huida, lo buscaron, pero no pudieron localizarlo.

"Hoy viernes 12 él cumple 10 días desaparecido, se pudo comunicar el miércoles por un audio de WhatsApp y dijo que ya no tenía carga y se comunicó porque era el momento único en que pudo tomar señal, se comunicó y dijo que estaba bien, vivo, que estaba muy cansado, que no sabía dónde estaba y que tenía comida para unos tres días", platicó la Silvia, quien es madre de otros cinco hijos.

Según testimonios, Omar aprovechó ese momento para hablar con su tío, quien le pidió comunicarse al 911, cosa que hizo. Las autoridades de Estados Unidos ubicaron sus coordenadas en territorio mexicano, en el desierto de Chihuahua, lo reportaron a las autoridades mexicanas quienes fueron a buscarlo, pero ya no lo hallaron.

"Después de llamar al 911 se volvió a comunicar conmigo y suplicó que por favor lo encuentren, que ya no puede más y estamos muy preocupados, desde entonces no hemos vuelto a hablar con él. El temor de nosotros es que haya omisión por parte de las autoridades mexicanas y que paren la búsqueda, nos dijeron que el grupo Beta de Chihuahua y el ejército lo están buscando, pero no tenemos certeza de que así sea, queremos acompañar a la autoridad a revisar esa zona, que hagan todo lo humanamente posible para encontrarlo y que la autoridad no desista", detalló Sheila, una de las tías, a este rotativo.

Los familiares no quieren ni pensar en la posibilidad de que Omar haya perdido la vida; sin embargo, sí temen que haya sido cooptado por el crimen organizado.