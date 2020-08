Migran estudiantes a escuelas públicas

El Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Reynosa reconoció que derivado de la contingencia sanitaria y de la crisis económica que ha provocado el coronavirus Covid-19 ha incrementado el interés de los padres de familia por inscribir a sus hijos en escuelas públicas. Migrando de colegios o centros de educación particulares.

Georgina Aparicio Hernández, titular del organismo dijo que por ello se está realizando una planeación, para definir antes de que inicie el próximo ciclo escolar 2020-2021, qué planteles tienen lugares disponibles.

El objetivo es no dejar a ningún menor sin cupo. "Nos han venido a pedir espacios en las escuela públicas, los padres de familia nos dicen que por la pandemia no hay trabajo, que no tienen dinero, y en ese sentido ya estamos en una planeación, para garantizar a todo el que lo requiera un lugar, las autoridades estatales ya están notificadas, nos están apoyando".

Explicó que de las 953 escuelas afiliadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como a la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET) establecidas en Reynosa, 525 se consideran públicas, y el resto particulares, con una demanda superior a los 153 mil estudiantes tan solo en educación básica.

Por lo que la planeación tiene el objetivo de acomodar a los estudiantes en un plantel adecuado, respetando las nueva restricciones de solo 38 por grupo. "El acomodo se hará conforme a las necesidades, podremos apoyarnos de aquellas escuelas que tenían poca afluencia, les pedimos a los padres que sean comprensibles, lo importante es que su hijos reciban educación".

El interés por escuelas públicas abarca todos los niveles educativos, desde el preescolar.