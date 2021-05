Migran a EU por vacuna

Para Andrea, quien trabaja en la ciudad de Reynosa en una empresa dedicada al suministro de alimentos, la opción de recibir la vacuna en Estados Unidos fue como medida de precaución luego de que su esposo presentara un caso grave de esta enfermedad en el 2020.

"Yo la verdad vi los calendarios que hay aquí en México pero con mis 35 años creo que es hasta agosto, yo lo que quiero es seguir trabajando, no estar con el pendiente, por eso decidí pues hacer un gasto pero estar protegida", indicó la residente de Reynosa.

Para los mexicanos entrevistados, la vacunación es un proceso que se realiza con un bajo perfil, ya que esto no se informa a las autoridades de los dos países, ya que existe el temor de ser sancionado por las autoridades migratorias.

"A mi me preguntó el oficial consular cuando llegamos al aeropuerto, cuál era el motivo de mi visita, pero yo comenté que era por vacaciones, no quise informar sobre la vacuna por temor a que me castigaran o algo", expresó Antonio quien en compañía de sus dos hijos acudió a aplicarse el medicamento.

Los requisitos que son solicitados por las autoridades norteamericanas, son dar un domicilio en los Estados Unidos y el nombre completo, esto se hace en una farmacia asignada para la entrega y administración de la vacuna.

LES ASIGNAN FECHA

Una vez que es entregado el domicilio y el nombre, se asigna una fecha para acudir a la administración del antídoto, la cual dependiendo de las instalaciones puede ser caminando o en vehículo.

Actualmente en Tamaulipas son poco más de 900 mil personas las que recibieron alguna de las vacunas enviadas por el gobierno federal, las cuales se aplicaron a las personas mayores de 60 años, personal médico y personal educativo.

Al cierre del mes de abril aún resta poco más del 70 por ciento de la población de Tamaulipas en recibir alguna de las variantes de la vacuna contra el Covid-19.

Turismo

´Covid´

-Cientos de residentes de Tamaulipas viajan a EU para recibir la vacuna

Municipios que más demandan el biológico en el país vecino

-Reynosa

-Victoria

-Tampico

Ciudades que visitan:

-Houston

-San Antonio

| Vuelos, renta de automóvil, hospedaje y alimentos ofrecen las agencias de viajes para quienes van al vecino del norte para vacunarse.

| Tamaulipeca muestra sus registros de vacunación que se aplicó en EU.