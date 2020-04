Migra a streaming

Mientras se enfrenta al Covid-19 con distanciamiento social, el Festival Internacional de Cine de Morelia se abocó a acercar al público filmes mexicanos recientemente laureados al llevar FICM Presenta en Línea.

Divididos en ciclos de dos semanas, en la página del festival estarán disponibles de forma gratuita documentales, filmes de ficción y cortos ganadores de premios o menciones especiales de ediciones del 2015 al 2018.

EN TU CASA

"Es la oportunidad de conocer lo que los cineastas mexicanos están haciendo. Se tiene la concepción general de que el cine mexicano es malo o no hay, cuando lo cierto es que buenas películas no llegan a cartelera.

"Se produce muy buen cine mexicano que a veces no tiene oportunidad de llegar a los espacios con más aforo aunque están ahí", detalló en entrevista Berenice Andrade, coordinadora de comunicación del festival.

LISTAS PARA VERSE

El ciclo de 2015, actualmente disponible, incluye dos cortometrajes y cuatro filmes: Yo, de Matías Meyer; El Placer es Mío, de Elisa Miller; Los Reyes del Pueblo Que No Existe, de Betzabé García y El Hombre que Vio Demasiado, de Trisha Ziff.

La iniciativa usualmente lleva filmes de la edición anterior a plazas públicas y universidades, por lo que al pasar a formato digital optaron por ampliar la oferta e incluir más ediciones.

El festival tiene previsto concluir sus ciclos el 31 de mayo aunque acotó que hay títulos cuya inclusión puede no ser posible porque su corrida fue reciente o aún no son estrenados, como la ganadora de 2019: Ya No Estoy Aquí.

A ADAPTARNOS

"Vamos a ir viendo cómo va evolucionando la situación en el País para irnos adaptando y, si es necesario, crecer la oferta", comentó Andrade.

En la programación estarán títulos como Tempestad, de Tatiana Huezo; Verde, de Alonso Ruizpalacios y Ayer Maravilla Fui, de Gabriel Mariño, disponibles junto a cátedras magistrales como la de Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro.