Mientras realiza compras roban auto a comerciante

Amantes de lo ajeno dejaron a pie a un comerciante que acudió a realizar unas compras a un centro comercial.

Los hechos fueron denunciando en la unidad investigadora en turno por el comerciante afectado de 35 años de edad, habitante de la colonia Jarachina Norte, quien declaro que el robo sucedió el pasado sábado alrededor de las 16:00 horas en el negocio Mi Tiendita situado en la colonia Jarachina Sur.

Refirió que dicho día acudió al centro comercial para realizar algunas compras por lo que dejo estaciono su carro Pontiac Matiz gris modelo 2013 a un costado de una casa de cambio situado en el parqueadero posteriormente se dirigió e ingreso a la tienda.

Por lo que termino de hacer las compras a la hora y media se dirigió a donde había dejo el carro percatándose que ya no estaba por tal motivo le pregunto a unas personas si habían visto quien se llevo el carro, los cual respondieron que no señalándole que no era el primer vehículo se robaban de ese lugar, por ello presenta la denuncia correspondiente.