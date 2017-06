Miente Juan Diego: Raúl García Vivián

Río Bravo, Tam.- Tras señalar que el alcalde de Río Bravo, Juan Diego Guajardo, está equivocado en sus afirmaciones, por que está mintiendo a la ciudadanía en su afán de protagonismo, el gerente general de Comapa aclaró que en ninguna de las 88 cuentas en las que está pendiente el Municipio incluyendo el edificio se le ha suspendido ni restringido el servicio.

En entrevista con reporteros de este medio de comunicación ayer poco después del medio día el ingeniero Raúl García Vivián gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, dejo en claro la postura del organismo hacia el Ayuntamiento así como las acciones que se implementaron derivado de una fuga de agua que obligo al organismo a la suspensión temporal del servicio por espacio de varias horas, y que generó grandes problemas, gastos, e inconformidad de los miles de usuarios.

Explicó que fue un imprevisto que se registró la mañana del lunes, en el que las cuadrillas detectaron una fuga importante en una tubería de tres pulgadas, ubicada a espaldas de la Presidencia en la esquina donde se localiza Servicios Primarios que atendieron con prontitud las cuadrillas de Comapa, cuya toma es irregular.

De hecho aseguró, se le mandó un oficio al Alcalde para que estuviera enterado de cualquier circunstancia emergente y que necesitaran de cargar pipas, se les estaría brindando el servicio en el área de abastecimiento del organismo, pues es la misma distancia.

“De ninguna manera y en ningún momento se suspendió el servicio de agua a la Presidencia Municipal, tenemos 88 cuentas que le facturamos, en ninguna de ellas se les ha suspendido el servicio, a pesar del adeudo pendiente por más de 47 millones de pesos”.

Y prosiguió, “fue una circunstancia, una emergencia que se presentó, y que a raíz de ello el Alcalde exhibió un oficio que le mandé, donde le solicitaba que se acercara para revisar la situación en la que se encuentra su Municipio en la falta de pago de agua por muchos años”.

NO SON AJENOS

De hecho resaltó que él le reclamo el por que le estaban cobrando por 20 años…“pero no han pagado siquiera los meses que llevan tampoco en la administración, y también quisiera recordarle que ellos llevan más de 15 años gobernando el Municipio, y cuando no han estado directamente ahí, han sido diputados, en el congreso, en los cabildos, entonces no son ajenos a esta situación, en la que el Municipio ha hecho por costumbre no pagar el agua, cuando los usuarios que usan el servicio domestico acuden puntualmente a pagar su recibo”.

“Yo no veo por que la autoridad Municipal no tendría por que no hacerlo, pues no tiene esa cultura del pago del agua y se quiere escudar engañando a la gente y reclamando que son asuntos políticos..cuando es cuestión de ética que tendría que atender él y cumplir con su obligación de pagar por el servicio”.