Miente Congreso: el reemplacado, vigente

"Los integrantes del Congreso del Estado tienen el derecho y obligación de promover las reformas y adecuaciones que consideren en beneficio de sus representados, pero lo que no tienen derecho es a promover una desinformación como se ha dado en el caso del reemplacado vehicular que no se ha suspendido y los ciudadanos acuden diariamente a solicitar placas". Lo anterior fue expresado por Raúl López López, jefe de la Oficina Fiscal del Estado.

En entrevista para EL MAÑANA añadió sobre el particular: "Cuando hablamos de confusión, vemos que cientos de personas acuden todos los días a realizar el trámite de placas, entonces no hay tal confusión. Yo creo que la confusión la están queriendo generar en el Congreso, yo no digo que no tengan derechos algunos diputados de promover reformas y acuerdos, pero no tienen derecho a desinformar", advirtió.