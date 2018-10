Microsoft presenta Project xCloud, un servicio de juegos de Xbox por streaming

Cd. de México.

"Nuestra visión de evolución en los videojuegos es similar a la de la música y las películas: el entretenimiento debe estar disponible a pedido y ser accesible desde cualquier pantalla", escribió en el blog de la compañía Kareem Choudhry, vice presidente corporativa de Gaming Cloud de Microsoft.



Para proveer el servicio, Microsoft ha adaptado sus centros de datos de Azure, encargada de proporcionar el servicio de Nube, para que puedan alojar los componentes de varias consolas Xbox One, y espera extender estos ajustes a otros centros de datos de las 54 regiones que hay en el mundo.



Es así como cerca de 3 mil títulos que ya están disponibles para Xbox One y otros más que están por llegar serían jugables desde un dispositivo móvil, ya sea tableta o smartphone o incluso desde una PC sin tanto poder gráfico.



"Nuestro objetivo con Project xCloud es ofrecer una experiencia de calidad para todos los jugadores en todos los dispositivos que sea consistente con la velocidad y la experiencia de los jugadores de alta fidelidad y la expectativa en sus PC y consolas", afirmó Choudhry.



Para jugar en dispositivos móviles, los gamers podrán enlazar un mando de Xbox One inalámbricamente vía Bluetooth, o bien utilizar los botones virtuales en la pantalla táctil, que estarían diseñados específicamente para una mejor respuesta al jugar.



Aunque el servicio ya es puesto a prueba con una transmisión de datos de 10 megabits por segundo, el principal reto de la plataforma está en realizar los ajustes pertinentes para obtener la latencia adecuada que permita mejorar la transmisión de video en un larga red con múltiples usuarios simultáneos.



Aunque de inicio Project xCloud será compatible con redes 4G, se espera que la plataforma soporte la red 5G para agilizar la transmisión de datos y se espera que en algún momento de 2019 se abran las pruebas al público en una fase beta.