Microsoft lanzará dos nuevos Xbox

El proyecto, bajo el nombre de Scarlett, contemplaría dos nuevas Xbox. Es decir, uno dedicado al juego en streaming y otro que continuaría con el legado de Xbox.

La consola tradicional supondría mejoras en gráficos y procesador que le hagan frente al Xbox más poderoso hasta ahora, el One X.



Por su parte, el Xbox para streaming sería una consola más asequible y sencilla, pues la mayor parte del juego se ejecutaría en un servidor remoto y según Thurrott, su nombre secreto es Scarlett Cloud.



Esto ya lo intentaron servicios como Onlive (que ahora pertenece a Sony) o GeForce Now de Nvidia, sin embargo, representa cierta problemática debido a que el tiempo que tarda en llegar la información de la consola al servicio puede ser incompatible con ciertos juegos.



Pero, según los rumores, estas dificultadas ya las tendría solucionadas Microsoft, reduciendo de forma considerable este tiempo. Además, todos los juegos serán compatibles en ambas consolas.



Aún no se sabe si Microsoft pondrá ambas consolas en el mercado o si se sigue considerando cuál de las dos tiene más sentido.