Microbuseros logran acuerdo

Cd. Victoria, Tam.

Entre 40 y 50 choferes de microbuses marcharon hacia Palacio de Gobierno para demandar apoyos por la contingencia sanitaria del coronavirus, no obstante que el pasado jueves aseguraron que suspenderían el servicio a partir de este fin de semana, finalmente llegaron a un acuerdo con el Gobierno del Estado para seguir en circulación.

"No podemos suspender el transporte porque hay gente de clase baja que depende del transporte, siempre dependemos de ellos y ellos de nosotros", señaló Emeterio Valadez Barreda, integrante del comité de choferes que se entrevistó con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, "así es que no vamos a suspender el transporte y vamos a seguir platicando con el Gobierno, con las personas indicadas, pero no vamos a suspender el transporte".

Será el próximo lunes cuando los microbuseros regresen al Palacio de Gobierno para ver qué apoyos recibirán por parte del Estado; por lo pronto, la autoridad estatal se comprometió en proporcionar cubre bocas para poner a disposición (sin ningún costo) de los usuarios del transporte público; asimismo, se eliminará la limitante de sólo doce pasajeros por unidad, pero siempre y cuando respetando la sana distancia al interior de los microbuses.

"Lo que están haciendo ellos es un llamado porque es para todos... ya nos están adoptando a nosotros como choferes con el cubre bocas, el cubre bocas va a ser obligatorio para el pasaje, pero primero se le tiene que educar que es obligatorio para todos", a pesar de esto, Valadez Barrera recordó que el número de pasajeros ha disminuido hasta en un 70 por ciento desde que iniciaron las medidas de protección contra el coronavirus.

Los trabajadores del transporte esperan algún beneficio económico por parte de la autoridad ya que señalaron que, desde que se adoptaron las medidas de cuarentena y al disminuir el número de usuarios, bajaron sus ingresos por lo que operar las unidades resulta incosteable teniéndose que recortar el número de microbuses en servicio por ruta.

Los choferes de microbuses continuarán prestando el servicio.