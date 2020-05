Microbuseros en un paro indefinido

Yo prefiero tener los vehículos parados en la casa a seguir operando con pérdidas acabándome los muebles, y que para mañana que las cosas se compongan no pueda retomar por no tener capacidad económica Ramón Hernández Manríquez, secretario general de la Unión de Taxis y Micros Verdes

Cd. Victoria, Tam.- Entre 490 y 560 operadores de microbuses se encuentran en paro indefinido debido a la contingencia sanitaria del Covid-19, esto representa entre el 70 y 80 por ciento de las unidades en las 31 rutas que circulan en la capital del Estado; por otro lado, el 20 por ciento de las unidades que todavía se encuentra en operación funcionan a medio tiempo.

"Desde que está el problema este de la contingencia la situación está muy crítica para el sector del Transporte", dijo el secretario general de la Unión de Taxis y Micros Verdes, Ramón Hernández Manríquez, "medidas tan drásticas como que no puedes subir más de doce pasajes porque tienen que estar a un metro de distancia uno de otro, y que hay que tener la supervisión de parte de Transporte porque va a haber sanción para todos aquellos que no acaten la disposición".

El pasado domingo se realizó el primer ´Hoy no Circula´ para el sector transportista en el cual ninguna unidad, ya sea de taxi o del transporte colectivo, podrán circular; cabe recordar que de lunes a viernes se lleva a cabo el doble ´No Circula´ para automóviles particulares, estas medidas se aplican de manera indefinida por disposición del Gobierno del Estado para disuadir la movilidad urbana y reducir el riesgo de contagio y propagación del virus SARS-CoV-2.

"Yo prefiero tener los vehículos parados en la casa a seguir operando con pérdidas acabándome los muebles, y que para mañana que las cosas se compongan no pueda retomar por no tener capacidad económica, y a parte de no tener capacidad económica... echar a andar los muebles son situaciones muy difíciles", el concesionario señaló que algunas rutas decidieron parar definitivamente ante la caída tan estrepitosa de ingresos al haber cada vez menos usuarios por el cierre de comercios y empresas.

Finalmente, Hernández Manríquez rechazó la posibilidad de solicitar a la subsecretaría del Transporte del Estado un incremento a la tarifa del pasaje tras cuatro años del último aumento tarifario, "ha habido muchos despidos y sería incongruente por parte de nosotros ponernos en un plan de solicitar un incremento a la tarifa".