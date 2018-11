Mickey Mouse inspiró a artistas, 90 años después de su creación

Londres, Inglaterra.

A pesar de la sencillez de la silueta del ratón más famoso de Disney, para el artista británico Michael Bosanko y el australiano James Cochran, más conocido como Jimmy C., crear una obra de arte inspirada en Mickey ha sido todo un desafío.



Bosanko se lanzó de inmediato a este proyecto que le llevó semanas de práctica y muchos errores hasta conseguir la fotografía de larga exposición de Mickey Mouse que buscaba: un personaje bidimensional en un espacio tridimensional.



"La principal dificultad a la hora de hacer este tipo de fotografías de larga exposición es que no puedes ver los movimientos y las pinceladas de luces que has hecho hasta que la cámara te lo muestra minutos después", explicó el artista.



En el caso de Jimmy C., el trabajo comenzó con la búsqueda de inspiración en la historia de Walt Disney y Mickey Mouse, concretamente en los primeros dibujos en blanco y negro de la década de 1930.



Con su obra, el australiano conecta el inicial diseño experimental que realizó Ub Iwerks con las ideas de Walt Disney.



Esta muestra colectiva exhibe además las obras de otros diez artistas emergentes que también han querido formar parte del legado creativo del ratón de Disney; además de que presenta el trabajo realizado previamente por Andy Warhol, Diego Rivera o Keith Haring.



Todas las piezas tienen un punto de partida común: el de Mickey Mouse como inspiración, pero cada una de ellas refleja el estilo y la personalidad de su creador.