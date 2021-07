Michoacán: Queda Aguililla sin luz y teléfono por bloqueos

Un integrante de la Iglesia en Apatzingán, municipio vecino de Aguililla, afirmó que el bloqueo es a la altura del pueblo División del Norte, en Buenavista.

"No podemos ir al pueblo de Aguililla, no tienen servicio de telefonía celular porque funciona con electricidad, cortaron la electricidad desde el viernes, no hay. ¿Por qué razón? No lo sabemos exactamente, pero sí sabemos que la CFE no puede entrar, no puede entrar porque están aquí en un pueblo División del Norte, después de Pinzándaro, del Municipio de Buenavista, donde está bloqueado por el Cárteles Unidos, Los Viagras, no puedes entrar al pueblo, a Aguililla no puedes ir y no puedes salir", narró.

"No hay electricidad y si alguien dice que hay, son mentiras, soy originario de ahí y mi familia está allí, si no hay electricidad no hay señal de telefonía fija ni celular, no puede entrar la CFE, sí pudiera entrar, pero no quiere, hasta este momento no hay electricidad, el único acceso al pueblo es por la sierra de Dos Aguas que conecta con Coacolmán y en estos tiempos de lluvias se pone difícil el acceso para todo tipo de vehículos".

Pese a las alertas de habitantes, el Secretario de Gobierno estatal, Armando Hurtado Arévalo, aseguró que los servicios ya fueron regularizados en la zona, luego del paso de la tormenta tropical "Dolores".

Apenas este fin de semana, Carlos Garfias, Arzobispo de Michoacán, urgió al Gobierno federal a instalar una mesa de seguridad con la participación de tres niveles de Gobierno y sociedad civil para atender la crisis de violencia en Aguililla.

Desde hace varios meses y pese a operativos policiacos y del Ejército, Aguililla ha sido territorio de enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos.