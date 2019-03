Michelle Salas rompe el silencio sobre Frida Sofía

CIUDAD DE MÉXICO.

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, por fin rompió el silencio en cuanto a todo lo dicho por Frida Sofía y a su relación con su familia.

Durante una visita a Monterrey para promocionar algunos proyectos de moda que tiene, Salas reiteró que es muy cercana a las Pinal.

"Tengo una familia espectacular, amo a mi abuela, a mi bisabuela".

Y al cuestionarle sobre Frida Sofía dijo:

"No tengo ningún comentario porque creo que no es relevante. El amor va más allá y la familia va más allá, y no tengo por qué hablar mal de nadie".

Por su parte, la hija de Alejandra Guzmán subió un video a su cuenta de Instagram con probable dedicatoria a Michelle, pues en él escribió: "Obvio no tienes nada que decir" mientras baila una canción de Iggy Azalea.