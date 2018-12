Michelle Obama y Jimmy Fallon sorprendieron en elevador

Cd. de México.

Michelle Obama, ex Primera Dama de Estados Unidos, bromeó con usuarios de un elevador en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.



La esposa del ex Presidente Barack Obama tocó el piano, hizo trucos de magia, saltó la cuerda y salió de una caja de regalo para sorprender a la gente que usaba los ascensores.



Las personas que pasaban por el lugar no pudieron ocultar su emoción al ver a la ex Primera Dama.