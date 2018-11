Michelle Obama revela que sufrió un aborto hace 20 años

Washington DC, Estados Unidos.

La ex Primera Dama de Estados Unidos le dijo a ABC en una entrevista transmitida en "Good Morning America", que sintió que "fracasó porque no sabía qué tan comunes eran los abortos espontáneos porque no hablamos de ellos".

La Sra. Obama, de 54 años, dijo que ella y el ex Presidente Barack Obama "tuvieron que someterse a Fertilización In Vitro'' para concebir a Sasha y Malia, quienes ahora tienen 17 y 20 años.



Las revelaciones se producen antes del lanzamiento el martes de las memorias de la señora Obama "Becoming", en las que escribe abiertamente sobre todo, desde crecer en Chicago hasta enfrentar el racismo en la vida pública y convertirse en la primer Primera Dama negra del país.



The Associated Press compró una copia temprana de "Becoming", uno de los libros políticos más esperados de la memoria reciente. La Sra. Obama ha ofrecido pocos comentarios extensos sobre sus años en la Casa Blanca.



Las memorias de las ex Primeras Damas, incluidas Hillary Clinton y Laura Bush, suelen ser las más vendidas.



En "Becoming", la Sra. Obama deja escapar una explosión de ira hacia el Presidente Donald Trump, escribiendo cómo reaccionó en shock la noche en que supo que reemplazaría a su esposo en la Oficina Oval y trató de "bloquear todo".



También denuncia que la campaña "birther" de Trump desde hace años cuestiona la ciudadanía de su esposo, calificándola de intolerante y peligrosa, "pretendía deliberadamente agitar las nueces y los kooks".



Trump sugirió que Obama no nació en los EU y que su padre era keniano. Sin embargo, el ex Presidente nació en Hawai.



Ella expresa su incredulidad sobre cómo tantas mujeres elegirían a un "misógino" sobre Clinton en 2016. Recuerda cómo su cuerpo "zumbó de furia" después de ver la famosa cinta "Access Hollywood", en la que Trump se jacta de Agredir sexualmente a las mujeres.



La Sra. Obama también acusa a Trump de usar el lenguaje corporal para "acechar" a Clinton durante un debate electoral. Ella escribe que Trump sigue a Clinton por el escenario, parado cerca y "tratando de disminuir su presencia".



Michelle Obama inicia su gira promocional el martes, no en una librería, sino en el United Center de Chicago, donde decenas de miles de personas han comprado boletos, desde poco menos de 30 a miles de dólares, para asistir al evento moderado por Oprah Winfrey.