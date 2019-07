Michelle Obama recuerda con cariño a Cameron Boyce

CIUDAD DE MÉXICO.- A pocos días de que el actor Cameron Boyce falleciera mientras dormía, Michelle Obama lo recuerda con mucho cariño y respeto por sus actos filantrópicos a través de su cuenta de Twitter, ya que posteó lo afortunada que se sentía por haber compartido algunos pequeños, pero especiales momentos con el joven actor.

"Fui muy afortunada de compartir algunos momentos con Cameron Boyce —en el set, en la Casa Blanca y en proyecto de servicio— fue tiempo suficiente para reconocer que no solo tenía un increíble talento, sino también un increíble corazón. Mando amor y abrazos a su familia, amigos y a sus muchos, muchos fans" expresó la exprimera dama de los Estados Unidos.

Cameron también fue conocido por su trabajo para ayudar a los que más necesitaban, ya que participó en distintos proyectos de calidad social, por ello recibió el premio Pioneering Spirit en por su por su esfuerzo inspirador de luchar contra la crisis de agua mundial. Su proyecto ganador, Thirst Project, ayudó a llevar agua potable a diversas comunidades alrededor del mundo, logró alcanzar la meta de $27 mil dólares para la organización.

Además, colaboró desde 2015 hasta el día de su muerte, en la iniciativa de United Way en el proyecto HomeWalk para acabar con la falta de vivienda.

El pasado domingo, según la revista TMZ, fuentes policiales calificaron la muerte de Boyce como "natural", o sea, que no fue causado por un traumatismo violento. Cameron además de ser filántropo participó en diversas series de Disney Channel en las que destaca su papel como Luke Ross en "Jessie" y en la película los "Descendientes 1 y 2".

I was lucky enough to share a few moments with Cameron Boyce—on set, at the White House and on a service project—enough time to recognize that not only did he have incredible talent, but also an incredible heart. Sending love & hugs to his family, friends and his many, many fans. pic.twitter.com/CS0HdaNOwy