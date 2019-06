Michel Platini niega todas las acusaciones por corrupción

NOTICIAS RELACIONADAS Detienen a Platini en investigación por el Mundial de 2022

París, Francia.

El ex futbolista y ex presidente de la UEFA, Michel Platini, detenido esta mañana por sospechas de corrupción en la atribución del Mundial de 2022 a Qatar, está colaborando con los investigadores y niega los hechos que se le reprochan, indicaron sus abogados.



"Platini está declarando de forma serena y precisa, responde a todas las preguntas, incluidas las relativas a las condiciones de atribución de la Eurocopa de 2016, y está dando explicaciones útiles", indicó su letrado en un comunicado enviado a los medios.



Agrega que el ex jugador "no tiene nada que reprocharse y asegura ser totalmente ajeno a unos hechos que le superan".



El antiguo número 10 de la selección francesa y de la Juventus se encuentra desde primera hora de la mañana en los locales de la Oficina Anticorrupción de Nanterre, a las afueras de París.



El hombre que dirigió la UEFA entre 2007 y 2015 hizo campaña por la concesión del Mundial de 2022 a Qatar, contra la opinión del entonces presidente de la FIFA, Sepp Blatter, que apostaba por Estados Unidos.



En el punto de mira de los investigadores se encuentra una comida que organizó el 23 de noviembre de 2010 en el Elíseo el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, a la que también asistió el emir de Catar, Hamad Ben Khalifa Al-Thani.



A partir de entonces, la campaña de Platini a favor del emirato del Golfo Pérsico fue total, lo que le fue distanciando con Blatter.



Platini ya fue interrogado el año pasado por este mismo caso pero entonces lo hizo en "audición libre".



Según sus abogados, el hecho de que ahora haya sido detenido responde a "motivos técnicos" para evitar que el exfutbolista pueda concertar sus testimonios con los de otros interrogados.



De hecho, junto a Platini están en los locales de la Brigada Anticorrupción dos estrechos colaboradores de Sarkozy, su consejera para deportes Sophie Dion y el que era su secretario general y mano derecha Claude Guéant.