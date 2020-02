´Míchel´ González es mesurado ante el buen paso de los Pumas

El entrenador español Míchel González fue mesurado ante el buen paso de Pumas de la UNAM en este Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, luego de golear este día 4-0 al Atlético San Luis.

Pumas marcha invicto en la competencia con 11 unidades, tres victorias en CU y dos empates en condición de visitante, resultados que hacen que exista optimismo pero sin tampoco perder el piso.

"No me gustan los reflectores me gusta la objetividad. El sábado tenemos otro juego (contra Toluca), en este campeonato el que se deslumbra con los reflectores acaba perdiendo el sitio", apuntó.

Enfatizó que el objetivo del Club Universidad Nacional es mantener la regularidad, "la hemos conseguido, hemos ganado contra distintos rivales, tenemos claro cuál es el camino".

Si bien los auriazules están en zona de liguilla, Míchel dejó en claro que deberán seguir compitiendo, a sabiendas de que nada se ha ganado y resta mucho camino por recorrer en la competencia.

"Estamos listos para seguir compitiendo, en el momento que uno se lo cree demasiado pierde la orientación, hay muestras suficientes de que no nos podemos despistar, es una liga muy competitiva".

Insistió: "La estabilidad es lo más importante, nosotros jugamos los partidos de la misma manera, no hay que mirar a la fecha 14, hay que mirar a la sexta que es la viene".

Eso sí, resaltó el esfuerzo de sus dirigidos por el triunfo conseguido en un partido en el que prácticamente le salió todo a sus dirigidos, a quienes en ocasiones el resultado no les había acompañado como en esta ocasión pese al esfuerzo.

"Estoy muy contento del rendimiento de los jugadores, me alegro mucho por ellos porque trabajan mucho y no siempre se da el resultado que hemos visto. El equipo entendió bien las necesidades y de ahí el resultado."

Más allá del compromiso de sus dirigidos, dejó en claro que también cuentan con capacidades para sobresalir, solo era cuestión de "soltarse, demostrar sus cualidades, están jugando en equipo, el equipo mantiene la dinámica los 90 minutos y no es fácil, pero físicamente estamos a gran nivel".