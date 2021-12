Michel Franco brilla en Reino Unido

"El director Michel Franco no deja lugar a la simpatía o la redención en este thriller violento y cínico, un ataque brutalmente implacable contra los súper ricos de México que ofrece una vívida advertencia contra las consecuencias de la desigualdad", describe el periódico británico.

La mexicana Nuevo Orden, de Michel Franco , forma parte de la lista de The Guardian de las 50 mejores películas del año en Reino Unido .

También aparece en la lista el debut de Fernanda Valadez, Sin Señas Particulares, un retrato sobre la migración, la búsqueda de desaparecidos y el crimen organizado en México.

GRAN HONOR

Para Franco es un honor estar en esta lista al lado de grandes realizadoes como Leos Carax, Todd Haynes y Ridley Scott.

"Me honra mucho estar en esa lista con tantos otros cineastas que admiro mucho. La película ha sido interpretada de formas muy distintas por públicos en muchos países del mundo y eso para mí habla de una pluralidad de visiones muy sana.

"Me llena de satisfacción que la película haya tenido ese impacto y que mueva a los espectadores a discutir y cuestionar la realidad. The Guardian es un periódico muy serio al que admiro mucho, y es sin duda uno de los dos o tres diarios más importantes del mundo. La verdad es que me da gusto que hayan valorado tanto la película y que se siga reconociendo al cine mexicano en el mundo", compartió Franco.

En la lista de The Guardian aparecen Titane, Hermosa Venganza, Shiva Baby, Anette, House of Gucci, Minari, Sin Tiempo Para Morir, First Cow y El Padre.