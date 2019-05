Michael Pérez: "En Chivas nadie está seguro"

Guadalajara, México.

El inicio del torneo pintó adverso para Michael Pérez, pero la recta final le ha sentado mejor.



El mediocampista fue titular en el último partido contra León y autor del primer gol del Guadalajara. Los bríos de volver a la actividad le tienen con el deseo de quedarse en el club y ser el titular en la media de contención.



"Siempre ha estado la competencia, siempre ha existido y siempre ha estado dura. Me veo en Chivas, quiero pelear por un puesto aquí, quiero ser el contención titular", afirmó el mediocampista.



"Uno como jugador lo que siempre quiere es jugar y estar en el cuadro titular. Trabajé todo este tiempo para eso, estuve trabajando duro fuera del campo y ahora que está (la oportunidad) no la voy a desaprovechar".



En el presente torneo, Pérez suma dos partidos jugados, para una actividad de 121 minutos; de los últimos cuatro torneos es en el que menos partidos ha jugado.



El conocimiento basto en cuestiones tácticas, el trato y la convivencia con el jugador son aspectos que Pérez destacó de la era de Tomás Boy como timonel rojiblanco.



"Tomás (Boy) es un entrenador muy táctico, creo que sabe demasiado y la experiencia se lo ha dado. Es buena persona, platica mucho con el jugador, convive y eso es bueno de cualquier entrenador", comentó.



Pérez lamentó el mal paso del Rebaño durante el Clausura 2019, que distó de lo planeado. Lo único que les resta es cerrar decorosamente ante Tigres, este sábado.



"Teníamos otro plantamiento del torneo, queríamos hacer cosas diferentes y no se nos dio. Nos sentimos mal con nosotros mismos y con la afición, que no nos han dejado de apoyar. Queremos cerrar de la mejor manera", dijo Pérez



Chivas entrenó en Verde Valle y viajará el viernes rumbo a Monterrey para enfrentar su último partido del certamen.