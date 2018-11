"Mi secreto para triunfar ha sido trabajar apasionadamente : Jimmy Fallon

Jimmy Fallon, el conductor de The Tonight Show, aprendió desde temprano que la única manera de conseguir sus sueños era mantener su estilo jovial y apasionado.

Por eso, la esencia de aquel joven entusiasta que dejó la universidad en Nueva York para mudarse a Los Ángeles a buscar oportunidades como comediante se mantiene igual, aseguró en entrevista.

Ganador del E! People's Choice Award en la categoría Mejor Programa Nocturno, el también productor, escritor y empresario aseguró que jamás ha dejado de soñar como cuando inició su carrera.

"Encontré gente, como a los 22 años, que me contrataba para hacer mi show en lugares de Los Ángeles, que confió en mí, y sobrevivía con 11 dólares la hora. Jamás lo he olvidado y había un empresario, en particular, que me decía que jamás me alejara de mi candidez juvenil, creo que nunca lo hice.

"Desde entonces me propuse ser exitoso, y me tardé mucho, pero jamás he cambiado esa perspectiva que tenía de vivir apasionadamente y sin remordimientos. No he perdido ni mi capacidad de sorpresa ni mi gusto por el detalle", expresó.

Originario de Manhattan, el egresado de Saturday Night Live afirmó que desde sus inicios entendió que su papel en la comedia tenía que ser comprometido con sus ideales y nada ofensivo, aunque nunca dejando de lado temas candentes.

"Hay políticos que parece que se ponen en un 'tiro al blanco' sólo para que hagamos mofa de ellos, yo creo que sin ser irrespetuosos, cuando declaran algo y no lo fundamentan o lo dicen con poca lógica, sencillamente tenemos que hacerlos parte de nuestros guiones.

"Creo que hoy en día hay más libertad para hablar de todos los temas, aunque hay que ser más cuidadoso porque el público está más alerta y hay que ser muy congruentes. Creo que esa es la clave para todo, la congruencia", destacó el comediante de 44 años.

Casado con Nancy Juvonen desde hace 11 años, y padre de dos niñas, Fallon explicó que aunque considera que ser el rostro de un talk show nocturno como el que conduce en NBC es una responsabilidad que siempre deseó y que jamás le ha pesado.

"Ha sido parte del crecimiento, un día eres sólo un extra más de un elenco y al día siguiente tienes la oportunidad de llevar a todo un equipo en la espalda, y no es nada fácil, pero lo difícil es un reto y siempre he sido hombre de retos".