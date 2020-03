´Mi muñeca me habló´ la canción de ´31 minutos´ se vuelve un canto feminista en Chile

Hace cinco años, Flor Bovina, un personaje de la serie chilena 31 minutos, cantaba una canción sobre su muñeca. "Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir porque me habla solo a mí".

Esta popular melodía se ha transformado para convertirse en un himno feminista. "Mi muñeca me habló, me dijo ´lucha´, que no se puede repetir lo que pasa en el país", corearon decenas de mujeres frente a la catedral de Concepción, en el sur de Chile. El video con esta intervención se ha retuiteado más de 1.200 veces y ha sido retomado por diversos medios de comunicación en México y Latinoamérica.

"Pensamos que hay un espacio muy fuerte para protestar a través de intervenciones urbanas", dice a Verne Belén Calcagno, fundadora del colectivo Callejeras Autoconvocadas. "Mi compañera Orietta Lucero fue quien usó su ingenio para modificar esta canción y poder cantarla todas", comenta la socióloga, vía telefónica.

Este grupo de mujeres de la región del Biobío se formó para realizar la intervención de LasTesis, Un violador en tu camino el 9 de diciembre, al que asistieron más de 6.000 personas. "El movimiento feminista forma parte fundamental del estallido social de Chile", dice Calcagno. "Esta intervención forma parte de las actividades que haremos en el mes de marzo y por el Día Internacional de la Mujer", refiere.

"Mi muñeca me habló, me dijo ´lucha´, que hoy depende de ti que mejore este país", dice la canción. "Dijo que en marzo las mujeres salgan todas a la calle, que se tomen las espacio y que nadie más las calle", dicen las Callejeras Autoconvocadas, quienes van a interpretar esta canción en la marcha convocada para el 8 de marzo en el centro de Concepción.

Para Calcagno, que dos intervenciones como Un violador en tu camino y Mi muñeca me habló encabecen las protestas feministas en Latinoamérica es un orgullo. "Este despertar chileno y de nuestra sociedad tiene rostro de mujer", dice. "Usamos estas canciones como un recurso creativo para visibilizar nuestras demandas", comenta la chilena.

Las Callejeras Autoconvocadas también se van a sumar al paro de mujeres del 9 de marzo y tendrán una serie de movilizaciones en torno al plebiscito constitucional convocado para el 26 de abril en Chile. "Necesitamos paridad en el órgano Constituyente", dice Calcagno, y añade que la lucha feminista mexicana también ha sido fuente de inspiración. "Las mexicanas nos han mostrado que a pesar de la violencia se puede salir a la calle para exigir nuestros derechos", indica.