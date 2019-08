"Mi matrimonio no terminó por infidelidad" Miley Cyrus

México, 23 Ago

Luego de la noticia sobre su separación del actor Liam Hemsworth, la cantante estadunidense Miley Cyrus niega haberle sido infiel a su esposo, "amo a Liam y siempre será así".

Tras los rumores de que una supuesta infidelidad por parte de Miley, motivó a Liam a pedir el divorcio, la intérprete de Wrecking Ball utilizó sus redes sociales para aclarar la ruptura.

"Puedo admitir un montón de cosas pero me niego a admitir que mi matrimonio acabó por infidelidad. Liam y yo hemos estado juntos durante una década. Lo dije antes y sigue siendo verdad, amo a Liam y siempre será así pero en este punto tengo que tomar una decisión sana para mí para dejar mi vida pasada atrás", señaló la exchica Disney.

Agregó que ahora es más sana y feliz, "fumo, hablo mal pero no soy una mentirosa. Estoy orgullosa de decir que simplemente estoy en un lugar diferente del que estaba cuando era joven".

Además, reconoció lo que ha hecho en el pasado: "No es ningún secreto que he estado de fiesta en mi adolescencia y principios de mis 20. No solo fumé, sino que defendí la marihuana, experimenté con drogas".

"Puedo aceptar que la vida que he elegido significa que debo vivir completamente abierta y transparente con mis admiradores que amo y al público el cien por ciento del tiempo", agregó en su texto.

Hace unos días, trascendió en los medios que Hemsworth pidió el divorcio a Miley, luego de un matrimonio de apenas ocho meses. El actor australiano mandó un mensaje en las redes a Cyrus deseándole salud y felicidad.

Los actores se conocieron en 2009 en el set de la película juvenil The Last Song, en la que ambos participaron. La historia se basó en la novela del mismo nombre de Nicholas Sparks.

Miley fue conocida por la serie Hannah Montana, antes de convertirse en una cantante pop y en una figura mediática por su estilo excéntrico y su sexualidad liberada.