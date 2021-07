"¡Mi hija no se fue con el novio... se la llevaron!"

JUVENTINO ROSAS .- "¡A mi hija no se la llevó el novio!", dice Conchita Sierra ante familiares que buscan a sus seres queridos, víctimas de desaparición forzada.

Conchita Sierra compartió su dolor por la desaparición de su hija este domingo en la plaza pública de esta ciudad, en el primer aniversario del Colectivo Luz Justicia de familiares de personas desaparecidas.

Luz María tenía 27 años en la fecha que un hombre tocó las puertas de su domicilio y se la llevó.

Ese hombre dejó a una hija sin su madre y a una madre sin su hija.

¿Cuándo regresa mi mami? La joven es madre de una niña de 9 años de edad, que pregunta a su abuela sobre la fecha en la que volverá su progenitora, lo que es muy doloroso. "Mami Conchita y ¿cuándo regresa mi mami?, ¡la extraño!, me duele arribita de la panza, me duele el corazón".

En la manifestación hizo un llamado a los familiares de personas desaparecidas para que acudan (al Ministerio Público) a denunciar, porque hay muchísimos cuerpos que han encontrado en fosas clandestinas que no han sido reclamados porque no hay denuncias y no hay pruebas de ADN.

Pidió que no se señale con el dedo a las personas que buscan a sus seres queridos.

"Hasta parece que somos personas que apestamos porque piensan que desaparecieron porque andaban mal. Eso no es cierto", comentó.

La activista destacó que sólo buscan a sus familiares, "no buscamos culpables".