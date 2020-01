Mi gobierno procura aplicar la ley sin violar derechos: AMLO

Ciudad de México.

Ante la llegada de alrededor de 4 mil migrantes que intentan ingresar al país en la frontera sur con Guatemala, y que el lunes fueron repelidos con gases lacrimógenos por elementos de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno procura aplicar la ley sin violar derechos humanos e indicó que todos aquellos migrantes que quieran ingresar a territorio mexicano deberán cumplir con las leyes migratorias para brindarles protección.

"Se procura que se aplique la ley sin violar derechos humanos, eso lo hemos logrado. Nuestros adversarios quisieran que se reprimiera, tener la foto de un elemento del Guardia Nacional golpeando a un niño migrante, pero no, porque no somos iguales".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario indicó que el gobierno federal ofrece refugio a aquellos migrantes "y aunque parezca contradictorio, protección, porque si no los cuidamos, si no sabemos quiénes son, si no tenemos un registro, pasan y llegan la norte y los atrapan las bandas de delincuentes y los agreden, porque así era antes también, los desaparecían".

"Entonces cuando dicen que porque la Guardia Nacional (es) porque necesitamos que se respeten las leyes como lo hacen en todos los países sin violar derechos humanos".

"NO HAY PROTECCIÓN A LOS CÁRTELES"

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su gobierno no hay protección, ni acuerdo con las organizaciones criminales, y a todos los cárteles se les persigue por igual.

"No hay pacto, no es como lo hacían antes. No es el caso del señor (Genaro) Gracia Luna -investigado en Estados Unidos por otorgar presuntamente protección al cártel de Sinaloa-, es distinto, eso tiene que ver con el conservadurismo porque con todo respeto son muy corruptos", dijo en su conferencia de prensa mañanera al ser cuestionado porque era un severo crítico de los conservadores y no hacía lo mismo con los grupos criminales.

"Son organizaciones que le hacen mal al país y la sociedad; a diferencia de antes, no tienen protección del gobierno. No es como antes que gobernaban México, es distinto... A lo mejor sucede es que le estamos dando el mismo peso a la delincuencia de cuello blanco que a la delincuencia organizada".

El presidente López Obrador señaló que su administración combate a todas las organizaciones criminales al parejo, porque antes se pactaba con un grupo y se perseguía a los otros, "eso ya no, no hay preferencias".