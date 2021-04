"Mi candidatura, un llamado de Dios", dice Lupita Medina, expanista postulada por el PES

"Para mi, es una cuestión divina que surgió en mi vida, para mi, fue un llamado de Dios, el participar en este proceso electoral y lo digo más allá de cualquier religión, me siento una mujer privilegiada, una mujer afortunada con una misión muy importante en bien de las familias", dijo en un mensaje.

Además aseguró que Dios le dió a ella el liderazgo para ser candidata.

Los saludamos desde #Fresnillo. Vamos con un gran equipo en el @PESNacionalMX pic.twitter.com/v0BCckYq9Q — Lupita Medina (@LupitaMedinaZac) April 20, 2021

"Si Dios te está dando la oportunidad justamente de que con el liderazgo que él te dio seas un referente para las personas, para las familias y que seas justamente esa voz en el desierto, con la cual puedas transmitir un mensaje, dices, bueno, me doy la oportunidad", aseveró Medina Padilla.

Medina Padilla renunció hace tres semanas a su militancia de más de 30 años en el Partido Acción Nacional para postularse por el partido Encuentro Solidario.

Durante estos primeros 17 días de campaña Medina Padilla ha divulgado imágenes con su padre y madre dándole la bendición "antes de iniciar sus jornadas proselitistas y después de concluirlas.

Medina Padilla aseguró en el mensaje que dio a las mujeres de Fresnillo que desde hace un año recibió invitaciones para ser candidata tanto "de los Monreal" como del partido Movimiento Ciudadano, pero "Dios no quiso que siguiera ese camino".

Lupita Medina en reunión con mujeres de Fresnillo.

"Dios quiso que no fuera a través de ése partido tampoco, (Movimiento Ciudadano" porque es un partido progresista, que está a favor del aborto, a favor de las sociedades de convivencia y dije, no es por aquí, ése no era el lugar que Dios quería para mi", insistió.

Según Medina Padilla, agrupaciones de la sociedad civil le pidieron que fuera candidata a la gubernatura por Encuentro Solidario quienes le señalaron no sentirse representados por ninguno de los candidatos, candidatas y partidos; "ésa fue una razón de muchísimo peso", dijo.

Medina Padilla comparte en el Partido Encuentro Solidario espacio con el alcalde con licencia de la capital, Ulises Mejía Haro, quien se salió de Morena, desde donde apoyó las sociedades de convivencia y abrió un parque especial y una oficina de atención para las y los integrantes de la comunidad LGTB y más.