Basada en la novela "The Last Thing He Wanted", de Joan Didion, llega a la plataforma de Netflix Su Último Deseo, película homónima encabezada por Anne Hathaway y Willem Dafoe.

Leyéndose esto, se esperaría un muy buen producto cinematógrafico, ya que además la premisa que mezcla acción e intriga suena interesante.

La trama gira alrededor de una periodista (Hathaway) que se ve involucrada en el tráfico de armas por realizar un encargo de su padre (Dafoe).

Sin embargo, el filme de Dee Rees, creadora de exitosas cintas como Mudbound: El Color de la Guerra (2017) y de reconocidas series como When We Rise (2017), ha decepcionado.

"Es un fracaso se mire por donde se mire, repleta de decisiones poco acertadas en casi todo su metraje", publicó The Guardian.

"Un fracaso en todos los sentidos; con un argumento que no sabe cuáles son sus prioridades y totalmente incapaz de establecer los conceptos más básicos de su historia", mencionó Collider.

Algunos medios destacan el gran cartel actoral en el que también participa Ben Affleck, quien recientemente estelarizó Triple Frontera (2019) para la misma plataforma.

"Es un producto incoherente que no le hace ningún favor al material en el que se basa y mucho menos a un elenco de estrellas tan poco apropiado como algunas decisiones de guión", escribió IndieWire.

Cabe destacar que la autora del libro sobre el cual está basada la película goza de gran prestigio por títulos como "Arrastrándose a Belén", donde desmenuza a detalle la cultura hippie de San Francisco.

Dicho libro colocó a Didion entre los dramaturgos del Movimiento del Nuevo Periodismo.