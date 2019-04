Meza y Urdiales al rescate del Veracruz

Cd. de México.

Fidel Kuri Grajales, dueño del Veracruz, aseguró que Enrique Meza será el presidente deportivo del equipo para la siguiente temporada y espera que Jorge Urdiales acepte el cargo de presidente ejecutivo.



"Sería él (Urdiales) y el profe Meza. Ya sabía que iba a descender, no tan feo, nomás que ya me echaron una empujada. Estoy esperando que el señor Urdiales acepte venir y Enrique Meza ya está. Se está trabajando", explicó el mandamás del conjunto jarocho.



Kuri Grajales también comentó que le gustaría el retorno del técnico Robert Dante Siboldi, quien renunció a media semana.



"Que vuelva. Eso más que a mí le toca a la afición y a los jugadores, porque su proyecto es muy bueno. A mí me dolió que se haya ido Siboldi", agregó.



"Ojalá que regrese, que los aficionados lo pidan. Trae un proyecto, ojalá que sí se dé, esto es a largo plazo y no sólo de ganar un partido".



Kuri Grajales lamentó que el VAR no suela ser aplicado en jugadas que podrían beneficiar a los escualos.



"Ya sabemos que aquí no existe, nunca o casi nunca es favor nuestra; ahorita no estaríamos con esa puntuación", apuntó en entrevista con Univisión Deportes.



"El descenso ya sabíamos que venía pero no al grado de querer ridiculizar a nuestro equipo, ya lo subí a mi Twitter y ya estoy esperando la multa, me tiene sin cuidado".