¿México necesita una segunda vuelta? Aduce bancada panista figura presidencial débil

La propuesta de reformar el artículo 181 de la Constitución, a efecto de establecer la segunda vuelta en la elección presidencial del 2018, a iniciativa de la senadora panista Mariana Gómez del Campo Gurza, cambiaría el panorama político electoral e incentivaría una mayor participación social.

Aseguró que, debido al sistema político-electoral actual, se tiene una figura presidencial débil, dado que desde las urnas no cuenta con el respaldo mayoritario, señaló la legisladora según un comunicado del Senado.

Este mecanismo electoral también permite que los votantes revelen, no sólo sus primeras preferencias sino también sus segundas, de manera que puedan votar por ambas, en primera y en segunda vuelta respectivamente, sin tener que descartar ninguna.

“Hoy en día, nuestro sistema reconoce como triunfador a quien cuente con tan sólo un sufragio más que el contendiente más próximo, sin requerir que el ganador cuente con el respaldo popular mayoritario, situación que fomenta que el período postelectoral se encuentre dominado por la incertidumbre, el radicalismo y el encono social”, expresó.

La iniciativa se envió a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República.

Sobre el tema, opinan algunos de los actores políticos y de la iniciativa privada en el Estado y el municipio.

PAN

>Al Partido Acción Nacional en Reynosa no le asusta una segunda vuelta electoral, pero si es necesario que se analice bien la propuesta, ya que significaría un cambio de gran magnitud.

“Si lo está promoviendo es porque al PAN no le asustan las segundas vueltas, pero sería generar una nueva logística y el gasto que representan las campañas; si es un tema que se tiene que estudiar bien por sentido de responsabilidad, se debe analizar el impacto”, dijo Juanita Sánchez Jiménez, delegada del PAN local.

PRI

>Más allá de pensar en segundas vueltas para los comicios del 2018, se debe requerir a la autoridad electoral, la reglamentación para las reelecciones. Así lo expresó la presidenta interina del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, Aída Zulema Flores Peña.

“Primero tenemos la figura de la reelección, yo le apuesto a que la autoridad electoral emita la reglamentación correspondiente sobre un tema tan importante como es la reelección de los alcaldes, síndicos y regidores”. Una vez que se pronuncien sobre eso dijo, estarán en posibilidad de pensar en una segunda vuelta que se da sobre todo, en países europeos.

CMIC

>Para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Reynosa, tener una segunda vuelta en el proceso electoral del 2018, no cambiará nada y lo que se necesita de fondo es un cambio en el sistema político.

Roberto Salinas Ferrer, presidente de la CMIC, comentó que siempre es más de lo mismo, y la segunda vuelta no generará nada, lo ideal es modificar todas las estructuras, ya que todas están débiles.

“La que estamos manejando nos está llevando al caos, a la desigualdad y a la desesperación, por falta de oportunidades”, expresó el dirigente empresarial.

CANACINTRA

>Las segundas vueltas en los comicios se dan no sólo en los países europeos, sino también en los organismos empresariales mexicanos para asegurar una votación del 50 más 1.

Federico Alanís, consejero nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, destacó que sería una buena medida el solicitar que se cumpla con una cuota de votación.

“Si no se consigue el 50 más 1, que se haga una segunda vuelta. Esto acabaría con la apatía de la gente que no sale a votar, es invitarlos para que acudan a las urnas”. Mencionó además que es una medida positiva, creativa y democrática que no está fuera de la ley.

PT

>No representa ningún beneficio o perjuicio para el Partido del Trabajo (PT) en Reynosa la modificación al artículo 181 constitucional, que contempla en sus cambios la segunda vuelta electoral durante la elección presidencial del 2018.

Ante esta posibilidad, Juan González Lozano, representante del PT en esta ciudad, señaló que de realizarse este cambio en la constitución no representa nada mas que el incremento en el uso de recursos económicos para posicionar a un determinado candidato en el gusto y preferencia de los votantes.

“Esto no es más que una forma de copiar modelos de aquellos países europeos que así lo tienen instituido, la gran diferencia es que ellos lo han hecho así desde siempre”, comentó.

Al cuestionarle si considera que esto pudiera fomentar el voto entre el electorado que no ejerce este derecho y obligación de la democracia, dijo que digan lo que digan, la gente ya sabe por quién va a votar desde el inicio.