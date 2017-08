México fue el segundo país más letal del mundo en 2016

Sólo Siria, con 50 mil muertos por su guerra civil, superó a México como el país más letal del mundo ese año, que registró 23 mil pérdidas de vidas humanas.



"Esto es aún más sorprendente considerando que las muertes por conflictos (en México) son casi todas atribuibles a armas pequeñas", dijo John Chipman, director ejecutivo del Instituto.



En tercer y cuarto lugar figuraron Irak, con 17 mil muertos, y Afganistán, con 16 mil.



La cifra de muertes en México, además, representa un alza significativa comparada con la de 2015 (17 mil muertos) y la de 2014 (15 mil).



"Las guerras en Irak y Afganistán fueron rebasadas por número de muertes por los conflictos en México y Centroamérica, que han recibido mucha menos atención mediática y de la comunidad internacional", indicó Anastasia Voronkova, editora de la encuesta.



Voronkova indicó que los homicidios en 2016 en México aumentaron en 22 de los 32 estados, y que ello en parte se explica porque las rivalidades entre los cárteles de la droga incrementaron la violencia.



"Cabe destacar que los mayores incrementos en número de muertos se registraron en estados que fueron campos de batalla clave para los cárteles, cada vez más fragmentados", explicó.



"La violencia se agravó a medida que los cárteles expandieron el alcance territorial de sus operaciones, limpiando áreas de cárteles rivales en sus esfuerzos por asegurarse el monopolio de las rutas de la droga y otras actividades criminales".



Los cárteles de la droga mexicanos captan entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares anuales por venta de drogas en Estados Unidos, según un reporte del Departamento de Seguridad Interior.



El reporte destaca que las rivalidades entre los cárteles causan estragos en las vidas de civiles que nada tienen que ver con el narcotráfico, y que han sido asesinados inmigrantes, periodistas, funcionarios del Gobierno, personas que se negaron a unirse a cárteles y espectadores.



Jacob Parakilas, jefe adjunto del Programa en Estados Unidos y las Américas del think tank Chatham House, con sede en Londres, consideró que parte de la razón de la relativa falta de atención a México por parte de los medios internacionales es que lo que pasa en el país no es una guerra.



"No es una guerra en el sentido político. Los participantes en gran medida no tienen un objetivo político, no están tratando de crear un estado, no viene con las mismas imágenes (que una guerra), no hay ataques aéreos.



"También, esto ha estado ocurriendo desde el comienzo del narcotráfico moderno en las Américas, no es noticia en ese sentido, y México es uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista, lo que pone un amortiguador en la capacidad de los medios de informar sobre eso", dijo.









Sólo Siria, en guerra civil, superó los 23 mil muertos registrados en México durante el año pasado, según un reporte del IISS. Foto: Tomada de internet