México ya no será un país de tránsito anónimo: Ebrard

México va a mantener las opciones del asilo y el refugio para quienes lo soliciten, pero ya no será un país de tránsito anónimo en manos del tráfico de personas, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien afirmó que programas y acciones, como Sembrando Vidas, "llegaron para quedarse".

"El asilo no lo vamos a restringir y hay un aumento de peticiones de refugio, pero Mexico no va a ser un país de tránsito anónimo en manos del trafico de personas; eso es lo que no se va a permitir", aseveró en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

El canciller aclaró no obstante que al igual que los migrantes que declaran que no buscan quedarse en México sino irse a Estados Unidos, todas las personas que están en territorio mexicano deben registrarse, pues al no hacerlo no se tiene registro de su existencia.

Al no tener conocimiento de su presencia en el país, indicó que el Estado mexicano no puede atenderlos ni protegerlos, porque legalmente no existen y están vulnerables, y "lo que queremos hacer es dar mecanismos legales regulares para atender la presencia de personas migrantes en el país".

Reconoció que la estancia de migrantes en las estaciones debería ser corta pero aseguró que el retraso para su deportación se debe a temas burocráticos pues deben ser identificados por autoridades de los países de origen, que en ocasiones no sucede porque no existen consulados o embajadas en México, como el caso de Gana o Etiopía.

En ese sentido, confió que con el cambio en el Instituto Nacional de Migración (INM) esta situación se agilice, aunado a que ya se analiza la posibilidad de otro modelo de tránsito migratorio para acabar con la corrupción que existe en esta problemática.

Al respecto, afirmó que varias de las acciones implementadas por el gobierno federal para atender el desarrollo de regiones y el tema migratorio ya no estarán sujetas a un programa temporal, sino que "llegaron para quedarse"

Entre dichas acciones, mencionó la obligación del Estado mexicano de regular y lograr un buen funcionamiento de la presencia regulatoria, así como de hacer permanente la no tolerancia al tráfico de personas, que es delincuencia organizada, porque "eso no depende de un acuerdo, va más allá, se queda".

Marcelo Ebrard subrayó que las acciones de cooperación de México con Centroamérica también llegaron para quedarse, al igual que la integración y atención en las entidades del norte del país, no sólo por el tema migratorio, sino de desarrollo.

Asimismo, apuntó, los programas y acciones en el sur de México, como los trenes Maya y Transístmico, y el propio Sembrando Vida, cuyos efectos irán más allá del propio sexenio. "La mayor parte de estas políticas y de las acicones que se están tomando son permanentes", puntualizó.

Agregó que el inicio del Plan de Desarrollo Integral para el Sur de México y Centroamérica se analizará conforme las actividades de los propios países, pues aunque ya se comenzó con El Salvador, se esperará a que concluya la segunda vuelta electoral en Guatemala y tome posesión el ganador, mientras que con Honduras se analiza una reunión de trabajo en los próximos días.