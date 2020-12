México vive una crisis de confianza: BBVA

El presidente del Consejo de Administración de BBVA México, Jaime Serra Puche, dijo que a pesar de que México enfrentó el golpe del Covid-19 con una estructura macroeconómica sólida, rumbo hacia la recuperación enfrenta una crisis de confianza.

"Por optimista que uno sea, las cosas son muy complicadas y las seguiremos enfrentando en los años por venir.

"Si uno piensa en el tipo de crisis que estamos viviendo, es muy distinta a la que ya hemos tenido en el pasado. En el pasado todas las crisis venían de un desequilibrio fiscal o financiero que resultaba en devaluación, inflación, etc. No hay una crisis de esa naturaleza. Realmente las variables macroeconómicas del país no están bajo este tipo de presión que tuvimos en el pasado, es más una crisis de confianza", señaló Serra Puche.

En conferencia de prensa, el directivo de BBVA México enfatizó que el principal reto del país es generar las condiciones para atraer inversión.

"Desde el punto de vista económico, el gran reto que tenemos es promover la inversión. Fundamentalmente, la inversión privada que se ha caído de forma importante y debiera ser de los componentes más dinámicos", dijo.

En ese sentido, explicó que la oportunidad de que lleguen empresas que opten por México en lugar de China ante la guerra comercial que se vive en Estados Unidos no será eterna, por lo que se debe aprovechar la ventana que abre el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Tenemos que generar el ambiente económico para que la inversión ocurra. El T-MEC puede ayudar de forma importante porque hay una oportunidad única, que no va a ser eterna: la guerra entre Estados Unidos y China. Y ahora, con la llegada de Biden, van a continuar. Ahí va a generar una oportunidad extraordinaria como no hemos tenido en muchos años de poder atraer inversión", advirtió.

Serra añadió que la economía mexicana está experimentando tasas de interés bajas, con lo que se deben generar reglas claras y permanentes en el tiempo.

"Es la gran decisión que tiene que tomarse, por las decisiones que se toman, para inducir un mayor nivel de inversión en general", expuso.

Por su parte, el director general de BBVA México, Eduardo Osuna, dijo que si bien se ha observado una recuperación paulatina en la demanda de crédito, se estima que la recuperación a rangos previos a la pandemia se observará hasta 2022.

"Lo que veremos hacia adelante es una demanda un poco menor de lo que tuvimos en la prepandemia, pero ya con niveles de recuperación muy importantes en prácticamente todos los productos, muy ligado al comportamiento del empleo. Tendremos un 2021 con una mayor demanda de crédito relativo a lo que ocurrió postpandemia y que por el mismo efecto de rebote de la economía veremos los mismos niveles hacia 2022", añadió.