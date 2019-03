México sólo habla y no hace nada para detener a migrantes: Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a amenazar con cerrar la frontera sur al criticar la inacción de México, Honduras, Guatemala y El Salvador para frenar el flujo de inmigrantes con destino al país.

"México no está haciendo nada para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país.Sólo hablan y no toman medidas" escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Mexico is doing NOTHING to help stop the flow of illegal immigrants to our Country. They are all talk and no action. Likewise, Honduras, Guatemala and El Salvador have taken our money for years, and do Nothing. The Dems don´t care, such BAD laws. May close the Southern Border!