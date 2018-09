México será neutral ante conflictos en el extranjero: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que en su gobierno, México no se unirá a bloques ni enfrentamientos con potencias y serán neutrales ante diversos conflictos en el extranjero.

Aclaró, en conferencia de prensa, que actuar con prudencia ha permitido evitar confrontación con el gobierno de Estados Unidos y que también esta nación ha tratado con moderación al pueblo de México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

"No podemos (ser) candil de la calle y oscuridad de la casa. Siempre he sostenido que la mejor política exterior es la política interior. No vamos a estar metiendo nuestras narices en asuntos de otros pueblos, de otras naciones, porque no queremos que ningún gobierno extranjero intervenga en asuntos que solo corresponden a los mexicanos", expresó.

Dijo que su gobierno actuará con mucha prudencia, sin protagonismos y buscando la amistad con todos los pueblos del mundo. "No vamos a unirnos a bloques, ni enfrentamientos de potencias, no vamos a tener posturas a favor de unos o de otros, vamos a buscar siempre la neutralidad cuando se traten asuntos de interés para los países", enfatizó.

Sin embargo, se negó a fijar una postura sobre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien ha revivido el tema de que México pagará por el muro fronterizo.

"No quiero tratar ese tema porque es obvia mi respuesta, no necesito decirlo y quiero que se mantenga la relación de respeto mutuo con Estados Unidos y no quiero polémica en este tema", aclaró.