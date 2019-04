México, segundo país con mayor gasto de familias en servicios médicos

CIUDAD DE MÉXICO.- México es el segundo lugar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde las familias gastan más dinero de sus bolsillos para pagar por medicamento o atención médica, encontró el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

"Prácticamente todos los pagos (94.5%) se realizan en servicios médicos privados, una alternativa a la que incluso la población con derechohabiencia recurre, ante la percepción de falta de calidad u oportunidad de los servicios públicos", señala el reporte.

Además, de acuerdo con su Estudio Diagnóstico del Derecho a la Salud 2018, todavía hay 2.1 millones de personas en el país que no cuentan con acceso a ningún tipo de seguridad social.

"Cuando enfrentan problemas de salud, ocho de cada diez personas carentes de acceso a servicios de salud llegan a pagar por al menos un rubro relacionado con la atención de sus padecimientos. Las consultas y los medicamentos son los conceptos por los que se paga con más frecuencia", señala el reporte.

Esta problemática está extendida en más de la mitad del país puesto que se trata de personas que viven en 172 municipios de 18 entidades; entre ellas destacan algunas donde hay un mayor número de personas en pobreza: Oaxaca, Michoacán, Puebla, Veracruz, Estado de México y Chiapas.

En estos municipios, 25% o más de la población carecen de acceso a servicios de salud, detectó el Coneval: "En conjunto, estos municipios concentran a 2.1 millones de personas que no pueden ejercer su derecho a la salud conforme lo mandatan los ordenamientos de la Constitución y la Ley General de Salud, toda vez que no están adscritas a alguna institución de seguridad social o al Sistema Nacional de Salud, o no conocen que cuentan con el acceso".