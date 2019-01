México saldrá exitoso porque tiene retos muy claros

México.

El representante de Portugal en México señaló que las relaciones económicas entre ambos países viven un periodo "absolutamente fantástico", donde México se ha convertido en un destino muy querido para empresas portuguesas de cualquier sector.

"Ya tenemos una centena de empresas portuguesas aquí para todo el comercio que se está desarrollando. Definitivamente la economía mexicana se tornó una alternativa de grandes oportunidades para nuestras empresas", contó a Notimex.

El diplomático explicó que si bien es cierto el intercambio comercial aún no es muy grande, existen oportunidades en diversos sectores para aumentar los números, mismos que podrían verse incrementados a partir de que culmine la renegociación del Acuerdo Global con la Unión Europea.

"En términos comerciales los números no son muy grandes, hay un inmenso espacio para crecer en varios sectores, pero lo que está verdaderamente desarrollándose es la presencia portuguesa aquí en México, en cuanto a inversiones y fábricas. Hay sectores que son más importantes, pero estamos encontrando oportunidades en cada uno", abundó.

Los sectores donde existe una mayor inversion por parte de las empresas portuguesas son aquellas relacionadas con la inyección de plásticos, tal es el caso de moldes para el sector automotriz; energías alternativas, principalmente solar; plataformas educativas, tanto de contenidos de estudio, como de gestión para escuelas.

Portugal importa de México materias primas e instrumentos de precisión, sin embargo, se busca que el intercambio de productos alimenticios aumente.

"El reto es seguir este movimiento, el último año se han establecido en México casi dos portugueses por día, es una migración empresarial que viene a instalarse aquí en México, y deseamos que esta dinámica siga creciendo, y tenemos la certidumbre de que eso se pasará", explicó el embajador.

Luego de que a partir del 1 de diciembre existe una nueva administración en México, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el embajador aseguró que Portugal ha tomado con mucha seriedad este nuevo sexenio que inicia, y muestra de ello fue la presencia del primer ministro de Portugal, António Luís Santos Da Costa, en la toma de posesión del mandatario mexicano.

"(La participación del primer ministro en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador), es una señal clara de que Portugal quiere estar en México. Estamos viviendo en términos de relaciones diplomáticas la mejor relación, afortunadamente no hay nada para arreglar, todo está muy bien", explicó.

Roza de Oliveira destacó que Portugal y México siguen en el mismo camino en términos multilaterales. "Tenemos grandes puntos coincidentes y hay inmensas propuestas tanto en el tema de Derechos Humanos como en otros temas en donde México y Portugal son socios para presentar sus propuestas".

En términos de migración, el diplomático destacó que ha sido un portugués, António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino, quién ha sido elegido como director general de la Organización Internacional para las Migraciones, donde el voto mexicano ha sido claro y muy importante para su elección.

"Entonces, en términos multilaterales, también nuestro camino con México es un camino muy fácil", abundó.

"No hay barreras, no hay muros entre una amistad como Portugal y México, somos muy coincidentes, estamos en dos continentes diferentes pero en términos culturales no hay un choque tan grande", aseguró el embajador portugués.

En materia educativa, señaló que la colaboración ha tenido grandes avances en la enseñanza del portugués.

"Tenemos polos importantes de la enseñanza del portugués en la UNAM, en la FES Acatlán estamos desarrollando la certificación de portugués al igual que con la FES Aragón, además hemos firmado un protocolo con la Universidad de Guadalajara para abrir un lectorado de portugués, y tenemos también un polo muy importante en Morelia en la Universidad Latina de América que tiene un gran programa de enseñanza de portugués y que va a incluir este idioma en el bachillerato", explicó.

El representante de Portugal en México adelantó que para este próximo año habrá un incremento en el intercambio de estudiantes y profesores entre ambos países.

"Hay becas, y muchos estudiantes mexicanos que van a estudiar a Portugal, tenemos también aquí algunos que reciben educación, es un sector al que le doy muchísima importancia, porque en el la cultura se aproxima más y hay mayor conexión emocional".

Finalmente, el embajador de la República de Portugal recordó que la relación entre ambas naciones se remonta a más de 150 años, lo que le hace sentir optimista sobre lo que vendrá para ambos países en el futuro.

"Estoy muy optimista sobre todo con México, pienso que al estar acá y ver un poco más a su país da una claridad amplia, veo a México con retos muy claros y que saldrá exitoso en el futuro, nos va a ir muy bien en 2019 y en los siguientes años".