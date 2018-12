México resguardará a migrantes rechazados por EU

Ante intención de Estados Unidos de devolver a extranjeros, no mexicanos, al País para que aguarden el desarrollo de su proceso migratorio, el Gobierno de México anunció una serie de acciones para recibirlos.



"Este jueves, a las 8:00 horas, el Gobierno de Estados Unidos comunicó al Gobierno de México que el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América (DHS por sus siglas en inglés) tiene la intención de implementar una sección de su ley migratoria que le permitiría devolver a extranjeros, no mexicanos, a México para que aguarden el desarrollo de su proceso migratorio en Estados Unidos", informó la Cancillería.



Aunque México reafirmó su derecho soberano de admitir o rechazar el ingreso de extranjeros a su territorio, señaló que en beneficio de las personas migrantes, en particular a los menores de edad, autorizará, por razones humanitarias y de manera temporal, el ingreso de ciertas personas extranjeras procedentes de Estados Unidos.



La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que estos migrantes tendrían que haber ingresado a Estados Unidos por un puerto de entrada o sido aprehendidos entre puertos de entrada, entrevistados por las autoridades de control migratorio de ese país y recibido un citatorio para presentarse ante un Juez Migratorio.



Asimismo, se permitirá que las personas extranjeras que les dieron un citatorio soliciten su internación a territorio nacional por razones humanitarias en los lugares destinados al tránsito internacional de personas, permanezcan en territorio mexicano bajo la condición de "estancia por razones humanitarias", y puedan realizar entradas y salidas múltiples de México.



El Gobierno mexicano, afirmó, garantizará que las que hayan recibido su citatorio gocen plenamente de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de los cuales es parte el Estado mexicano, así como en la Ley de Migración.



Tendrán derecho a un trato igualitario y la oportunidad de solicitar un permiso para trabajar a cambio de una remuneración, lo que les permitirá solventar sus necesidades básicas.



Se procurará que la implementación de las medidas que tome cada Gobierno se coordine a nivel técnico-operativo con la finalidad de desarrollar mecanismos que permitan la participación de las personas migrantes con citatorio en su audiencia ante un Juez Migratorio estadounidense, el acceso sin interferencias a información y servicios legales, así como para prevenir fraudes y abusos.



"Las acciones que tomen los gobiernos de México y de Estados Unidos no constituyen un esquema de Tercer País Seguro, en el que se obligaría a las personas migrantes en tránsito a solicitar asilo en México", aseveró la Cancillería.



"Están dirigidas a facilitar el seguimiento de las solicitudes de asilo en los Estados Unidos, sin que eso implique obstáculo alguno para que cualquier persona extranjera pueda solicitar refugio en México".



Reiteró además que toda persona extranjera deberá observar las leyes mientras se encuentre en territorio nacional.